Emblematica trecere de pietoni de pe Abbey Road REVOPSITA in perioada izolarii

Cea mai cunoscută trecere de pietoni din lume, după ce a apărut pe coperta volumului formaţiei The Beatles "Abbey Road", a fost revopsită. Izolarea cauzată de coronavirus a oferit ocazia de a reface dungile albe pe care au călcat John, Paul, Ringo şi George, potrivit news.ro.

Dungile albe au fost uzate de maşini dar şi de milioane de turişti care vin pentru a se fotografia aşa cum apar muzicienii pe coperta albumului.

"Izolarea din cauza coronavirusului a oferit ocazia rară de a revopsi cea mai cunoscută trecere de pietoni, ilustrată de The Beatles pe coperta albumului lor "Abbey Road", scrie Forbes pe Twitter.

În emblematica fotografie, cei patru muzicieni traversează o trecere de pietoni în faţa studiourilor de înregistrări Abbey Road, pe strada cu acelaşi nume. John Lennon este în frunte, urmat de Ringo Starr, Paul McCartney desculţ şi George Harrison. Numele formaţiei nu apare pe copertă.

Trecerea de pietoni este într-o zonă protejată din 2010.

"Această "zebră" nu este nici un castel, nici o catedrală, dar datorită formaţiei The Beatles şi unei sesiuni foto de 10 minute într-o dimineaţă din 1969, este parte din patrimoniul nostru", a declarat ministrul britanic al Turismului.

"Abbey Road" este ultimul album de studio al formaţiei The Beatles, apărut înainte de despărţire, chiar dacă a fost lansat înainte de "Let it be".