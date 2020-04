Emil Boc a rabufnit și promite demiteri: E inacceptabil ce s-a intamplat la Aeroportul Cluj-Napoca

Primarul din Cluj-Napoca, fostul premier Emil Boc (PNL), a avut joi o reacție dură după cazul care a făcut înconjurul României, cu aproape 2.000 de muncitori înghesuiți în parcarea Aeroportului Cluj-Napoca să plece la muncă în străinătate, în ciuda restricțiilor impuse în starea de urgență. Românii care așteptau să zboare în Germani ca zilieri nu respectau nicio regulă de distanțare socială, iar unii dintre ei nu purtau măști și mănuși de protecție.

„Ce s-a întâmplat e inacceptabil. Am avut o discuție foarte dură cu mai mulți reprezentanți ai autorităților statului și am spus un singur lucru: dacă noi, cei aleși, avem responsabilitate în fața cetățenilor și dăm socoteală pentru tot ce se întâmplă în acest oraș, avem și pretenția să fim informați. Nu vom mai accepta, sub nicio formă, ca asemenea lucruri să se mai întâmple și să fim puși în fața faptului împlinit. Chiar dacă direct n-am niciun fel de competență, totuși, sunt ales de clujeni și am obligația să fac ceea ce trebuie ca orașul să fie în siguranță, oamenii care vin în Cluj să fie în siguranță, dar pentru asta am și pretenția să fiu informat. Vă asigur că acest lucru nu se va mai întâmpla, ori vor fi demiteri de la talpa țării până la cel din vârful piramidei dacă acest lucru se va mai întâmpla” a declarat Boc.

