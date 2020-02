Emil Boc: Clujul nu are aer poluat

emil boc

Primarul Emil Boc a declarat astăzi, pentru un post de radio local, cu privire la calitatea aerului din Cluj, că se încadrează în limitele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

Potrivit unui articol publicat recent în The New York Times, calitatea aerului din Cluj-Napoca a fost mai proastă, în cea mai poluată zi din an, decât într-unul dintre cele mai poluate oraşe din lume – New Delhi.

Datele ar fi fost studiate de o universitate de prestigiu din SUA. Totuși Emil Boc spune că cei care au realizat analiza ”habar n-au”. Edilul argumentează că alte studii au arătat contrariul, cum că orașul de pe Someș ar avea cea mai bună calitate a aerului din Europa.

”Tot mai mulți clujeni folosesc transportul în comun și vom veni la începutul lui martie cu o statistică a creșterii utilizării transportului comun. E vorba de sănătate și de poluare. Clujul nu stă rău la acest capitol. Foarte puține depășiri avem. Suntem cu mult sub limita maximă. Uitați-vă la câteva statistici internaționale și veți vedea că municipiul Cluj-Napoca are printre cele mai bune condiții cu privire la calitatea aerului din Europa! Sunt unii care au măsurat, care nu au habar și spun altceva.

Uitați-vă ce spune Agenția Națională de Mediu, care măsoară oficial. La Cluj, indicii care măsoară calitatea aerului sunt în limitele legii! Nu sunt depășiți acești indici prevăzuți de lege. Aceasta nu poate fi contestată de nimeni. Oricât ai comenta un clasament internațional sau altul, ce spune statul român prin măsurătorile oficiale nu poate fi contestat. Asta nu înseamnă că nu trebuie să muncim în fiecare zi ca să diminunăm poluarea”, a declarat Emil Boc.

Primarul a pus accent și pe eforturile de modernizare a flotei de transport public. Aceasta în termen de șase ani va fi în totalitate nepoluantă.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.