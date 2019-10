Emil Boc raspunde la intrebarea de 1000 de puncte: atunci mi-am zis ca asta imi este sfarșitul

Primarul Clujului, Emil Boc, susține că nu ar accepta să revină pe funcția de premier, chiar dacă i s-a propune. Boc arată că odată cu tăierea salariilor se aștepta ca acela să fie sfârșitul carierei sale politice, dar susține că și-a asumat responsabilitatea pentru că nu avea de ales.

Citește și: Curtea Constituțională, motivare care aruncă în aer alegerile prezidențiale/ DOCUMENT

”Nu. Nu, mulțumesc. A fost o onoare pentru mine să pot servi țara în vremuri grele. Am făcut-o cu cea mai bună credință (...)Nu am făcut ce am vrut eu. Cine și-ar dori măsuri de austeritate? Nu pentru asta se construiește omul politic. Am luat acele măsuri conștient că nu voi mai rămâne în politică, pentru că am realizat ce impact vor avea și mi-am zis că ăsta mi-e sfârșitul, deși clujenii mi-au oferit apoi această șansă uriață de a arăta că mai putem face lucruri bune împreună. Trebuia, însă, atunci, să ținem țara pe linia de plutire și pe drumul corect, pe când nimeni nu ne mai băga în seamă în plină triplă criză a datoriilor suverne ale statelor. Am făcut economic ceea ce a trebuit, împreună cu președintele de atunci al țării, Traian Băsescu...”, a spus Emil Boc, într-un interviu pentru DigiFM.