Emil Constantinescu, despre pandemie, mediocritatea liderilor politici și ineficiența sistemului

Actuala criză sanitară mondială este o şansă istorică pentru un nou proiect politic global care să fie bazat pe un nou dialog asupra valorilor umane, afirmă fostul preşedinte Emil Constantinescu, într-un discurs preluat de Agerpres. "Actuala criză sanitară mondială, care a adus în prim-plan nu averea noastră, ci viaţa noastră, ne impune cu brutalitate să […]