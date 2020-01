Emil Rengle s-a facut de ras la America’s Got Talent! Cum l-a umilit Simon Cowell pe fostul castigator al show-ului Romanii au Talent de la Pro TV

Emil Rengle, Castigatorul sezonului 8 de la „Romanii au Talent” a participat la „America’s Got Talent: The Champions”, o editie speciala la care vin doar cele mai bune numere din intreaga lume. Dansatorul roman a cucerit instant publicul, insa cu juriul nu i-a mers prea bine.

Emil a si dorit mult sa ajunga la „America’s Got Talent”, asa ca a intrat pe scena cu o explozie de energie si entuziasm. El a facut spectacol pe piesa „Bad Guy” a lui Billie Eilish. Tinuta pe care a purtat-o a fost una de latex rosu, acompaniata de niste tocuri mari. Asa a reusit Emil Rengle sa cucereasca publicul, care s-a ridicat in picioare pe parcursul numarului.

Daca publicul l-a placut imediat, nu la fel s-a intamplat si cu juriul. Simon Cowell si Howard Mandel, doi dintre cei patru membri ai juriului „America’s Got Talent“, au spus ca numarul dansatorului nu are tot ce ii trebuie pentru a castiga. „Imi place de tine, imi place mesajul tau, dar ca sa fiu sincer, nu cred ca acest numar poate sa fie cel mai bun dintre cele mai bune”, i-a spus Simon Cowell castigatorului de la „Romanii au talent”.

Dar celelalte membre al juriului Alesha Dixon si Heidi Klum au fost incantate de prestatia curajoasa a lui Emil Rengle. Ele au spus ca au fost impresionate pentru ca „stiu cat de greu este sa mergi pe astfel de tocuri, cu atat mai mult sa si dansezi!”.

„Viata iti va oferi «DA»”

Regulile emisiunii „America’s Got Talent: The Champions“ spun ca doar publicul prezent in sala si telespectatorii au drept de vot, iar Emil Rengle nu a reusit sa adune suficiente voturi pentru a se califica in etapa urmatoare, fiind eliminat din competitie. Chiar daca nu a mers mai departe nu s-a descurajat, ci a luat totul ca pe o experinta frumoasa.

„Viata iti va oferi «DA», viata iti va oferi «NU» si viata iti va oferi si un «X» sau doua. A fost randul meu sa cobor cu X-ul de aceasta data si sunt aici sa va spun ca nu este chiar asa de rau. De fapt, nu este deloc rau, este intotdeauna ceea ce alegem sa facem din asta“, a scris Emil Rengle pe retelele de socializare, dupa ce a fost eliminat de la „America’s Got Talent”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.