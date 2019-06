Emilia Popescu e imbracata de fiica ei! Actrita si-a transformat fata, absolventa de design vestimentar, in stilist personal

Emilia Popescu e tare bucuroasa ca fiica ei de 23 de ani, Maria Stefanescu, nu i-a calcat pe urme. Tanara a imbratisat o cariera in moda si a devenit, de cativa ani, stilistul personal al celebrei actrite.

Emilia Popescu, 53 de ani, nu sufera deloc ca talentul ei nativ nu a fost mostenit de fiica sa si a fostului sau sot, flautistul Ion Bogdan Stefanescu, de care a divortat in urma cu 10 ani.

„Sunt cea mai fericita. Pentru mine asta este cadoul vietii mele, faptul ca fata mea nu a facut Actoria. De ce? Pentru ca este o meserie grea, ingrata, nedreapta, mai ales pentru o femeie. De la anul, promit sa fiu imbracata numai de Maria Stefanescu. A terminat masterul”, a declarat, pentru Libertatea, Emilia Popescu.

In garderoba actritei se regasesc mai multe obiecte vestimentare personalizate, pe care si-a pus amprenta Maria. Ii sunt dragi, ii plac si le poarta cu placere. ”Mi-a facut un pardesiu, pantaloni, pulovere, dar nu pentru aparitii publice. Ma surprinde cu diverse creatii”, a adaugat Emilia Popescu.

Nu iese din casa pana nu primeste aprobarea Mariei

Emilia Popescu nu iese des la evenimente mondene, insa atunci cand iti face aparitia are o tinuta atent aleasa. Si asta pentru ca Maria Stefanescu are un cuvant greu de spus.

„Tot timpul ma consult cu ea. Nu ma lasa sa ies oricum din casa. Nu ies fara aprobarea ei, sa stii, pentru ca are gust”, ne-a povestit Emilia Popescu, explicand ca Maria o consiliaza inca dinainte sa studieze designul vestimentar, pentru ca are dintotdeauna gust si inclinatie catre arta: „Picteaza de la 6 ani, a facut pictura, grafica, e in domeniul acesta de cand se stie”.

