Eminem a lansat un album surpriza, "Music to Be Murdered By" - VIDEO

Eminem şi-a surprins fanii dezvăluind, vineri dimineaţă, un nou album căruia nu i-a făcut niciun fel de promovare. Intitulat "Music to Be Murdered By", discul are 20 de cântece la care au colaborat mai mulţi artişti, precum Black Thought, Q-Tip, Ed Sheeran, Anderson .Paak, Young M.A sau Juice WRLD care a murit în decembrie. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Coperta discului, sângerie, îl arată pe Eminem, pe numele său adevărat Marshall Bruce Mathers III, cu un topor lipit de cap şi un pistol în tâmpla stângă. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); În paralel cu această lansare, Eminem a publicat online videoclipul uneia dintre melodiile acestui album, "Darkness". Videoclipul, care denunţă violenţele armelor de foc în Statele Unite, pune în scenă un atac armat în timpul unui concert. La sfârşitul videoclipului, apare mesajul: "Făceţi-vă vocile auzite şi ajutaţi la schimbarea legilor armelor în Statele Unite!". Textul face trimitere la site-ul de înscriere în listele electorale. Născut pe 17 octombrie 1972, Marshall Bruce Mathers III - cunoscut sub numele Eminem - şi-a început cariera în 1987. Este primul artist rap care a câştigat un premiu Oscar. Acesta a fost distins, în 2002, cu trofeul Academiei de film americane pentru piesa „Lose Yourself”, la categoria „cel mai bun cântec original”. În plus, Eminem a fost recompensat cu 15 premii Grammy. A lansat nouă albume de studio: ”Infinite” (1996), ”The Slim Shady” (1999), ”The Marshall Mathers” (2000), ”The Eminem Show” (2002), ”Encore” (2004), ”Relapse” (2009), ”Recovery” (2010), ”The Marshall Mathers 2” (2013) şi ”Revi ...