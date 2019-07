Eminescu, Creanga și Caragiale, printre preferații absolvenților pentru proba la Romana

Absolvenții clasei a XII-a care susțin, luni, prima probă la Bacalaureat spun că au emoții, însă mai copleșiți sunt părinții lor. Liceenii spun că autorii lor preferați ale căror opere i-ar avantaja ca posibile subiecte la partea a III-a sunt Eminescu, Creangă, Bacovia sau Caragiale, scrie Mediafax.

Mara Stanciu, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național “Gheorghe Lazăr” din Capitală a precizat că a început să învețe pentru examenul maturității în urmă cu trei săptămâni.

“Am apucat să învăț cam jumătate spre trei sferturi din opere. Sunt destul de pozitivă legat de acest Bac”, spune absolventa.

Mara a spus că și-ar dori ca la subiectul III (eseul) de la Limba și literatura română să fie una din operele lui I.L. Caragiale sau Ioan Slavici: “Aș prefera să-mi pice Caragiale sau Slavici, că pe astea le știu cel mai bine. Nu am făcute meditații înainte pentru Bac”.

Cele mai mari emoții legate de acest examen le au părinții. “Emoții am și eu și părinții mei. Ei sunt mai stresați ca mine, sau cel puțin la fel. Mai departe vreau să merg la Medicină” a conchis Mara Stanciu.

Andreea Lazăr este de asemenea elevă în clasa a XII a la Colegiul Național “Gheorghe Lazăr” din Capitală. Tânăra a spus că acest examen i-a amplificat emoțiile în această dimineață, însă că este optimistă în ceea ce privește deznodământul.

“Am câteva emoții, mi s-a făcut și rău pe drum, dar acum încerc sa mă relaxez. Ieri (duminică, n.r.) am încercat sa fac același lucru, să glumesc cu prietenele mele și sunt sigură că totul va fi bine”,spune Andreea.

Absolventa a precizat că la pregătirea pentru Bac a încercat sa abordeze scheme de învățare logice.

“Am studiat destul de mult, am încercat să învăț totul într-un mod cât mai logic, să-mi fac propriile structuri și să fac foarte multe corespondențe între viața reală și operele de la Română”, a declarat Andreea.

Eleva a spus că pentru examenul de Limba și literatura română nu a făcut meditații în prealabil: “Doar la Matematică și Fizică, dar mai rar, cât să mai pun câteva întrebări. Restul e munca mea proprie”, menționează Andreea.

Absolventa a declarat că printre operele ei preferate, pe care și le dorește la partea a III-a a examenului scris de la Limba și literatura română. se numără „Plumb” (de George Bacovia), Harap Alb (Ion Creangă) și Iona (de Marin Sorescu).

“Aș vrea să pice Plumb de Bacovia sau Harap Alb - Ion Creangă. Dar sunt OK și cu Iona - Marin Sorescu pentru că mi-a plăcut foarte mult opera, e foarte abstractă și interesantă”, menționează Andreea.

“Părinții au foarte multe emotii, mai multe decât mine, dar le ascund foarte bine”, a mai spus Andreea Lazăr.

Mihai Puiu este absolvent al Colegiului Național “Gheorghe Lazăr” din Capitală. El a spus că se simte extrem de pregătit pentru orice variantă de subiect.

”Eu am încredere în mine. Sunt pregătit pentru orice ar putea pica. Am început să mă pregătesc cu mult timp înainte, dar intens, cred că cu o lună înainte de Bac. Am făcut și meditații”, spune Mihai.

Absolventul a spus că printre autorii săi preferați se numără George Bacovia și Mihai Eminescu, subiecte pe care le dorește pentru ultima parte a examenului scris de la Limba și literatura română.

“Aș prefera să-mi pice Eminescu sau Plumb (de George Bacovia, n.r.). Am emoții, dar cred că sunt bune. Părinții n-au nicio emoție, nu știu ce s-a întâmplat cu ei, dar au zis că ei sunt liniștiti. Mai departe vreau să merg la Arhitectură, dar mai am o admitere până atunci”, a conchis Mihai Puiu.

Probele scrise ale examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, au început luni, 1 iulie, cu testul de Limba şi literatura română. Peste 136.000 de candidaţi, 116.316 din promoţia curentă şi 19.771 din promoţiile anterioare, s-au înscris pentru a susţine prima sesiune a examenului.