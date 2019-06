eminescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La data de 15 Iunie se implinesc 130 de ani de la trecerea in vesnicie a Poetului National, Mihai Eminescu. Casa de Cultura "Mihai Ursachi" a Municipiului Iasi va invita sa participati la evenimentul "Eminescu sa ne judece" care va avea loc in Parcul Copou. Evenimentul va incepe la ora 17.00, in fata bustului Marelui Poet, cu depuneri de coroane de flori si rostirea alucutiunilor, de catre cei prezenti. Un moment poetic, o expozitie de arta plastica dar si cuvinte despre opera si viata Marelui Poet vor intregi evenimentul. Opera si viata poetului vor fi prezentate publicului de catre scriitoarele Livia Iacob si Nina Corcinschi. Poeziile vor fi recitate de catre poeti consacrati, Nichita D ...