Emirate: Inchisoare pentru jurnaliștii acuzați ca au fabricat o știre despre o familie rapusa de Covid

Un tribunal din Emiratele Arabe Unite a condamnat două persoane, inclusiv un jurnalist de televiziune, la doi ani de închisoare pentru o știre „fabricată" cu privire la moartea cauzată de Covid-19 a cinci membri ai unei familii, a informat presa de stat, conformt The Guardian. O investigație jurnalistică difuzată pe Canalul Sporturilor din Abu Dhabi, […]