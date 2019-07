Emirul Dubaiului si-a dat in judecata sotia care l-a parasit si a fugit in Londra cu copiii

Scandalul ia amploare! Emirul Dubaiului, seicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum (69 de ani), a dat-o in judecata pe una dintre cele sase sotii ale sale, Printesa Haya bint al-Hussein (45 de ani). Aceasta a fugit cu 39 de milioane de dolari si cu copiii ei, in Londra. Surse apropiate de printesa Dubaiului sustin ca aceasta se teme pentru viata ei.

Printesa Haya, sora Regelui Iordaniei, si-a parasit sotul si a fugit la Londra. Ea este cunoscuta la nivel mondial, fiind prietena apropiata cu printul Charles si cu sotia sa, Camilla. „Evadarea” ei a starnit tensiuni diplomatice intre Emiratele Arabe Unite si Marea Britanie. Cazul printesei Dubaiului va fi judecat in Londra, in sectiunea dedicata familiei de la Curtea Suprema iar urmatoarea audiere va avea loc pe 30 si 31 iulie. Seicul Al Maktoum va fi reprezentat de Lady Helen Ward of Stewarts, o firma importanta de avocatura din Londra, a anuntat BBC.

Cine este Haya al Hussein, printesa Dubaiului

Printesa Dubaiului este sora vitrega a Regelui Iordaniei, Abdullah al II-lea. Printesa Haya are 45 de ani, a fost nascuta in Iordania si scolita in Marea Britanie, la Londra. Aceasta a urmat cursurile Univeristatii Oxford si a reprezentat Iordania la Jocurile Olimpice de la Sydney, in 2000, la echitatie. Printesa Haya s-a casatorit cu seicul Mohammed bin Rashid in 2004.

Acesta este primul ministru, dar si conducatorul suprem al Dubaiului. Seicul Mohammed a infiintat si cele mai prestigoase curse de cai din Marea Britanie - Godolphin. Pasionata de echitatie si de sport in general, printesa Dubaiului a declarat in nenumarate randuri ca vrea sa ajute tinerele talente sa se afirme.

Printesa Dubaiului a fost implicata in numeroase actiuni caritabile. Ea este si vicepresedintele cursei de cai regale din Marea Britanie (Royal Windsor Horse Show). Pana recent, Haya Bint Al Hussein a fost fotografiata in mod regulat la cele mai importante curse de cai. Intr-un interviu oferit Emirates Woman in urma cu trei ani, printesa Dubaiului a marturisit ca si-a dorit intotdeauna sa devina jurnalist si ca este pasionata sa citeasca ziare si reviste.

Printesa Haya are doi copii cu seicul Mohammed bin Rashid, Sheikha Al Jalilla si Sheikh Zayed. Aceasta explica in anii trecuti ca cei mici „adora desertul” si ca „il iubesc foarte tare pe tatal lor”. Jurnalistii de la Emirates Woman au spus despre printesa Dubaiului ca „ii sclipeau ochii atunci cand vorbea de sotul si de copii ei”.

De ce a fugit printesa Dubaiului de sotul ei

Nimic nu este oficial, insa potrivit unor surse apropiate de Haya al Hussein, printesa se teme pentru viata ei. Se pare ca ea ar fi aflat detalii socante despre intoarcerea misterioasa a uneia dintre fiicele seicului, Latifa.

Tanara fugise din Dubai cu ajutorul unui francez, dar a fost interceptata de mai multi barbati inarmati pe o coasta din India si obligata sa se intoarca acasa. La acea vreme, printesa Haya, dar si fostul presedinte irlandez Mary Robinson, au aparat reputatia Dubaiului in acest caz. Autoritatile au declarat ca fugara Sheikha Latifa putea fi exploatata in strainatate si ca acum este „in siguranta in Dubai”. Mai multi activisti pentru drepturile omului sustin ca seicul Mohammed a rapit-o pe fiica lui si ca o tine sechestrata. Acum, printesa Haya ar fi aflat adevarul despre acest caz, ceea ce a facut-o sa-i fie frica de sotul ei.

In cazul in care Mohammed Al Majotoum ii va cere Marii Britanii sa o inapoieze pe printesa Haya, relatiile diplomatice cu Dubaiul vor fi puse in pericol. Cazul este unul dificil si pentru Iordania, in contextul in care printesa Haya este sora vitrega a Regelui Abdullah. Mai mult de un sfert de milion de iordanieni lucreaza in Emiratele Arabe Unite, iar Iordania nu isi poate permite un conflict cu Dubaiul.

