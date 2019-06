Emisiune de impact doar la BZI LIVE! Doi oameni cheie din institutiile culturale iesene, in direct cu oamenii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 13 iunie, incepand cu ora 15.00, in studioul BZI LIVE va avea loc o emisiune cu un puternic impact asupra iubitorilor de cultura din Iasi, si nu numai. Invitatii moderatorului Valentin Hutanu sunt doi oameni implicati activ in mediul cultural iesean, mai ales prin prisma ocupatiilor pe care acestia doi le au. In alta ordine de idei, Delia Rosu, piar Ateneul National Iasi si prof. univ. dr. Alexandru Radu Petrescu, din cadrul Universitarii Nationale de Arte ''George Enescu'' vor aborda subiecte ce tin de proiectele pe care le au in desfasurare institutiile pe care le reprezinta. Prof univ. dr. coordonator Festival Opere Independente, ne va oferi informatii din culisele celebrului Festival, ce inseamna org ...