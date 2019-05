Emisiune de impact doar la BZI LIVE!  Fostul ministru de Finante, Ioana Petrescu, in direct din platoul BZI LIVE - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Emisiune de impact la BZI LIVE. Vineri, 24 mai 2019, incepand cu ora 11.00, in platoul emisiunii BZI LIVE va veni Ioana Petrescu, candidat Pro Romania la alegerile europarlamentare. Alaturi de fostul ministru al Finantelor, in platoul emisiunii BZI LIVE se va alatura si general-maior (rez) Vasile Roman. General-maior (rez) Vasile Roman este un cunoscut expert in securitate si aparare. Aducem aminte cititorilor faptul ca Ioana Petrescu a fost ministru de finante in Guvernul Victor Ponta. Ioana Petrescu este o tanara economista, absolventa a Colegiului Wellesley din Boston, pe care l-a absolvit summa cum laude in 2003, cadru universitar la Universitatea Maryland (din Statele Unite). Toti cei car ...