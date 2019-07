Emisiune de impact pentru toti soferii, numai la BZI LIVE. Ovidiu Laicu, directorul DRDP Iasi va prezenta pe larg toate detaliile despre investitiile din zona Moldovei

843 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua emisiune de interes maxim in studioul BZI LIVE, miercuri, 24 iulie, de la ora 13.00. Ovidiu Mugurel Laicu, directorul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri - DRDP Iasi revine in studioul emisiunii BZI LIVE pentru a prezenta detalii referitoare la investitiile derulate de institutia regionala pe drumurile din toata Moldova. Seful DRDP Iasi va detalia in in emisiunea moderata de Roxana Caraiman, principalele proiecte de infrastructura, stadiul lucrarilor la centurile ocolitoare din orasele Moldovei, dar si aspecte ce tin de proiectul Autostrazii Iasi - Targu Mures. Toti cei interesati pot adresa intreabari lui Ovidiu Mugurel Laicu accesand pagina de BZI si pagina de internet www.bzi.r ...