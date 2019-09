Emisiune de interes cu seful de la Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor, numai la BZI Live! Vor fi transmise informatii importante despre modul in care trebuie sa alegem corect un produs

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Continuam saptamana in forta la BZI LIVE! Marti, 24 septembrie, incepand cu ora 13:00, invitatul moderatorului Roxana Caraiman este Constantin Florin Onofrei, comisar-sef adjunct la Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor. Iesenii vor putea afla noutati din domeniul alimentatiei publice, cum pot evita produsele care nu sunt etichetate corespunzator si ce amenzi s-au dat in randul agentilor economici, de la inceputul acestui an. Cei interesati pot pune intrebari invitatului marti, 24 septembrie, la BZI LIVE, si vor primi raspunsuri in direct accesand pagina de a cotidianului BZI. Emisiunile BZI LIVE au un real succes, fiecare productie media strangand zeci de mii de vizualizari! Ai rata ...