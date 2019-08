Emisiune de maxim interes pentru toti iesenii. Viceprimarul Radu Botez revine la BZI LIVE. Toate detaliile despre santierele, proiectele si investitiile din municipiu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua emisiune cu impact maxim pentru cetatenii Iasului. Miercuri, 7 august, de la ora 13.00, in studioul BZI LIVE va fi prezent Radu Botez, viceprimarul municipiului Iasi. Invitatul moderatorului Roxana Caraiman revine in platoul BZI LIVE pentru a discuta despre cele mai importante proiecte ale municipiului. Viceprimarul orasului va detalia situatia santierelor din Iasi, stadiul unor lucrari importante, dar si despre alte investitii care se vor derula in urbea moldava. Radu Botez va detalia aspecte ce tin de planul urbanistic general, despre situatia marilor proiecte din Iasi, precum si detalii ce tin de circulatia rutiera. Toti cei care doresc sa adreseze intrebari o pot face folosind rubrica de comentarii de pe www.bzi.r ...