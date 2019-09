emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 25 septembrie 2019, incepand cu ora 15.00 in Studioul BZI LIVE este programata o emisiune-dialog despre domeniul cel mai disputat si dezbatut in Romania contemporana. Invitat este unul dintre cei mai cunoscuti specialisti pe aceasta zona. Intalnirea, transmisa pe canalele cele mai importante din social media, va fi o intalnire cu prof. univ. dr. Constantin Cucos, directorul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic, Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi. Printre problemele abordate: evolutii si disfunctiuni ale invatamantului romanesc, cauze si solutii privind criza statutara si de autoritate a profesorului, noi competente ale profesorului in era digitala, provocari ...