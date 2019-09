Emisiune - dialog in Studioul BZI LIVE cu unul dintre cei mai interesanti si rigurosi membri ai comunitatii academice de la cea mai veche universitate a Romaniei - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 18 septembrie 2019, de la ora 11.00 in Studioul BZI LIVE este invitat prof. univ. dr. Petronel Zahariuc, decanul Facultatii de Istorie din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi. Valoros si important istoric medievist, universitarul va aborda aspecte ce tin de: Istoria Romaniei, Moldovei sau Iasului, realitati academice contemporane, importanta studierii trecutului, natiune si nationalism. Pe de alta parte, din viata si proiectele facultatii pe care o coordoneaza, ce alte activitati programeaza, Admiterea 2019, debutul Noului An Universitar sunt alte repere ale editiei. In prim-plan vor fi si detalii despre ultimele cercetari si studii pe baza documentelor in legatura cu Ev ...