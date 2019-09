Emisiune - dialog in Studioul BZI LIVE cu unul dintre cei mai interesanti si rigurosi membri ai comunitatii academice - VIDEO

Petronel Zahariuc BZI LIVE 10 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 18 septembrie 2019, de la ora 11.00 in Studioul BZI LIVE a fost invitat prof. univ. dr. Petronel Zahariuc, decanul Facultatii de Istorie din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi. Valoros si important istoric medievist, universitarul a abordat aspecte ce tin de: Istoria Romaniei, Moldovei sau Iasului, realitati academice contemporane, importanta studierii trecutului, natiune si nationalism. Pe de alta parte, din viata si proiectele facultatii pe care o coordoneaza, ce alte activitati programeaza, Admiterea 2019, debutul Noului An Universitar sunt alte repere ale editiei. In prim-plan au fost detalii despre ultimele cercetari si ...