Emisiune incendiara cu seful de la Permise, numai la BZI Live! Cei care fac scoala de soferi vor afla toate informatiile

Continuam saptamana in forta la BZI LIVE! Marti, 28 mai, incepand cu ora 13:00, invitatul moderatorului Cristian Hitruc este Vasile Zacornea, comisar-sef la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV). Va oferi toate informatiile pe care trebuie sa le cunoasca un candidat pentru obtinerea permisului de conducere. Si soferii pot afla in ce conditii pot radia autoturismele proprietate personala. Cei interesati pot pune intrebari invitatului marti, 28 mai, la BZI LIVE, si vor primi raspunsuri in direct accesand pagina de a cotidianului BZI. Toti cei care doresc sa adreseze intrebari invitatului, o pot face la rubrica de comentarii, pe www.bzi.ro ...