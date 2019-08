Emisiune la inaltime cu unul dintre cei mai titrati piloti de elicopter. Pilotul Corneliu Condurat, un as in domeniu, vine in studioul BZI LIVE - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nu este usor sa-l determini pe un pilot, al naibii de pasionat de zbor, sa coboare de la mansa si sa intre intr-un studiou de televiziune. Pilotul Corneliu Condurat este considerat un as in domeniu care a fortat limitele umanului, cum spune fostul lui sef, si a salvat de la moarte sute de pacienti a caror ultima speranta a fost elicopterul sanitar. Corneliu Condurat a acceptat sa vina in studioul BZI LIVE sa vorbeasca despre aceasta profesie si performantele pe care le-a reusit acolo sus, in aer, cand trebuia sa depaseasca situatii critice. Invitatul moderatoarei Roxana Caraiman de vineri, 30 august 2019, de la ora 13.00, a demonstrat la cel mai inalt grad proba indemnarii si maiestriei in arta ...