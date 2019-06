Emisiunea BZI LIVE despre misiunea profesorului, proiecte educationale alaturi de detalii ce tin de comunitatea armenilor din Iasi - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 6 iunie 2019, incepand cu ora 15.00 in Platoul emisiunii BZI LIVE este programata cea de-a 317-a editie - dialog dedicata educatiei, culturii, religiei, istoriei, ideilor despre mentalitati. Invitat va fi un inimos si implicat profesor de Istorie! Este vorba de Andi Daschievici de la Scoala Gimnaziala George Calinescu din Municipiul Iasi. Alaturi de domnia sa vor fi abordate aspecte ce vor scoate in evidenta o serie de proiecte locale, nationale derulate si care i-au implicat pe elevi, activitati in parteneriat cu cei de la Cercului Cultului Eroilor din cadrul unitatilor scolare gimnaziale George Calinescu si Alexandru Vlahuta. De asemenea, munca la catedra, rolul disciplinei Istorie alaturi de ...