Emisiunea BZI LIVE in care se va aborda una dintre cele mai sensibile si esentiale probleme ale viitorului societatii romanesti. Tinerii capabili, pregatirea lor la cel mai inalt nivel si diminuarea exodului acestora in strainatate

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 26 septembrie 2019, incepand cu ora 15.00 in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE este invitat prof. univ. dr. ing. ec. Dumitru Nedelcu, Directorul Consiliului Scolii Doctorale din cadrul Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi (TUIASI) din Iasi. Alaturi si in dialog cu acesta vor fi abordate teme legate de unul dintre cele mai interesante si intens discutate si disputate aspecte din intreg mediul academic romanesc anume DOCTORATUL. De asemenea, profesorul Nedelcu va prezenta informatii si detalii ce tin de activitatea pe care o coordoneaza in Consiliul Scolii Doctorale din cadrul Politehnicii iesene, proiecte, viziune educationala respectiv realitati si elemente extrem de interesante ce au av ...