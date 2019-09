Emisiunea - documentar BZI LIVE ce va avea in prim-plan una dintre cele mai fierbinti si controversate personalitati din Istoria romanilor. Istoricul Corneliu Ciucanu va oferi informatii echilibrate si argumentate legate de figura liderului legionar

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vineri, 13 septembrie 2019, incepand de la ora 15.00 si fix la 120 ani de la nasterea uneia dintre cele mai controversate personalitati ale romanilor din ultimul secol si jumatate, istoricul Corneliu Ciucanu va oferi informatii echilibrate si argumentate legate de figura liderului legionar - Corneliu Zelea Codreanu. Acesta activeaza in cadrul Centrului de Istorie si Civilizatie Europeana din cadrul Academiei Romane - Filiala Iasi. Avand in vedere faptul ca este specialistul care, in ultimii 25 ani a analizat, documentat si cercetat ce mai mult despre Miscarea Legionara si liderul acesteia, Corneliu Ciucanu va dialog, intr-o maniera nepartinitoare momente legate de toate acestea. Pe de alta parte, Ciuc ...