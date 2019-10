Emisiunea lui Catalin Maruta este in cadere libera. Sefii l-au bagat in sedinta si i-au cerut sa creasca audienta

Daca in anii trecuti emisiunea lui Catalin Maruta era lider detasat de audienta, in ultima vreme, rating-ul sau scade pe zi ce trece. Prezentatorul a intrat in atentia sefilor, care i-au cerut sa ia urgent masuri pentru a resuscita show-ul pe care-l modereaza de 12 ani.

Catalin Maruta prezinta in fiecare zi, de luni pana vineri, in regim live, emisiunea „La Maruta”, la concurenta pe acelasi tronson orar cu emisiunile „Teo Show” si „Acces direct”.

In cei 12 ani de cand modereaza acest format, s-a bucurat de anii lui de glorie, nici un post concurent neavand sansa sa-l ajunga ca rating. Chiar daca mai avea emisii nereusite si zile cand era pe locul doi, cand se tragea linie, era in topul preferintelor publicului.

Lucrurile s-au schimbat insa in ultimul timp: audienta lui e in cadere libera. O vreme, sefii au sperat ca-si va reveni, dar acum dau semne ca rabdarea li s-a terminat. La postul din Pache Protopopescu, orice cadere de audienta reprezinta un serios semnal de alarma. Iar faptul ca emisiunea lui Catalin Maruta a fost detronata de cea a lui Teo Trandafir, show care pana acum nu reprezenta un pericol pentru trustul PRO, concurenta directa fiind „Acces direct”, difuzata de Antena 1, i-a facut pe oficiali sa-si puna un mare semn de intrebare.

Daca in perioada de glorie il laudau si il rasplateau pe masura pe Catalin – la un moment dat, umbla zvonul ca ar incasa de la PRO TV in jur de 15.000 de euro lunar -, acum, mai-marii au decis sa-l bage in sedinta si sa-i atraga atentia ca trebuie sa caute solutii pentru revigorarea emisiunii, altfel existand riscul sa scoata show-ul din grila.

