Emma Stone s-a logodit cu un membru al echipei „Saturday Night Live”

Actriţa Emma Stone, premiată cu Oscar pentru rolul din „La La Land”, s-a logodit cu Dave McCary, scenarist şi regizor al emisiunii „Saturday Night Live” de la NBC. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Cei doi, potrivit The Hollywood Reporter, au o relaţie de doi ani. McCary a publicat miercuri, pe Instagram, o fotografie în care apare alături de actriţă. Pe lângă informaţie, a fost prezentat şi inelul de logodnă. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Cei doi s-au cunoscut când Stone a fost parte dintr-un scheci regizat de McCary inclus în emisiune la finalul anului 2016. Ei au început o relaţie în 2017. Este prima dată când Emma Stone - cunoscută şi din filme ca „Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)” (2014) şi „The Favourite” -se logodeşte. Înainte de McCary, ea a avut o relaţie timp de patru ani cu actorul Andrew Garfield. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.