Emmanuel Adebayor, poveste cutremuratoare: „Ma gandeam: «De ce sa mai traiesc?». Am cumparat pastile si am vrut sa ma sinucid”

Emmanuel Adebayor, atacantul togolez trecut pe la Arsenal si Real Madrid, a povestit cum a fost la un pas de sinucidere. Emmanuel Adebayor, 35 de ani, este in prezent legitimat la Istanbul Basaksehir, in prima liga din Turcia, si a acordat un interviu pentru Daily Mail in care a povestit amanunte cutremuratoare, inclusiv momentul in care a vrut sa se sinucida. „ Aveam 16 ani si tot ce voiam era sa imi ajut familia. Dar membrii familiei puneau o presiune uriasa pe mine. Cand esti intr-o familie saraca, toata lumea e unita. Dar cand unul are succes, parca le esti dator tuturor. La Metz aveam aproape 3.500 de euro pe luna, iar familia mea dorea o casa de aproape 600.000 de euro. Clubul era satu ...