Emmanuel Macron il primeste pe Putin inaintea summitului G7

Emmanuel Macron îl primeşte luni - după doi ani de încercări de reluare a relaţiilor franco ruse - pe Vladimir Putin, în calitate de ”vecin important”, de neocolit în conflictele în curs, un fel de paliativ la absenţa Moscovei la summitul G7 prevăzut în weekend, relatează AFP.

Liderul Kremlinului era aşteptat către ora locală 16.00 (17.00, ora României) la Fort de Brégançon, reşedinţa şefului statului francez, unde zeci de jandarmi supravegheau căile de acces, iar două vedete aparţinând Marinei franceze patrulau în larg.

Aflaţi în contact telefonic cu regularitate, cei doi lideri s-au văzut în mai multe rânduri tête-à-tête.

Emmanuel Macron l-a primit la fastuousul Versailles în mai 2017, imediat după ce a fost ales, iar apoi s-a dus, la invitaţia acestuia, la Sankt Petersburg în anul următor. Ei au discutat la summiturile G20, ultimul la Osaka în iunie.

Este vorba despre un contact constant şi despre relaţii mai puţin degradate decât în preşedinţia lui François Hollande.

Aflaţi în dezacord în multe dosare, relaţiile lor, sincere şi totodată tensioate, nu au fost întrerupe niciodată.

La Versailles, în faţa unui Vladimir Putin impasibil, Emmanuel Macron a criticat în mod public reprimarea homosexualilor în Cecenia şi amestecul presei ruse - Russia Today şi Sputnik - în campania electorală.

În iunie, Putin nu şi-a ascuns dispreţul faţă de democraţiile liberale, pe care le-a catalogat drept ”depăşite”. Macron s-a declarat într-un ”dezacord ireductibil” şi a apreciat că democraţiile liberale au ”multe de adus”, chiar dacă ”regimurile iliberale pot da sentimentul că sunt mai eficiente” uneori.

De asemenea, Parisul a avertizat recent Moscova să nu recurgă excesiv la forţă în recente manifestaţii ale opozanţilor, iar Kremlinul i-a replicat imediat că Franţa nu are să-i dea lecţii,având în vedere tratamentul aplicat de poliţie mişcării sociale a ”vestelor galbene”.

”REALPOLITIK”

Însă, luni, Emmanuel Macron îşi asumă "realpolitika" - ”nu facem politică decât cu realităţile”, a subliniat Palatul Elysée, citându-l pe de Gaulle - prin căutarea unor terenuri de înţelegere cu puterea rusă, cu care Parisul are ”interse comune”.

Prin această întâlnire, Emmanuel Macron încearcă se asemenea să-l ancoreze pe Vladimir Putin în multilateralismul viitorului summit G7, de la care Rusia a fost exclusă în 2014, după ce a anexat Crimeea ucraineană.

Primul dosar - vizibil împotmolit - este Ucraina, în care Moscova continuă să suţină mişcări separatiste proruse. Venirea la putere a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski este percepută de Paris ca prezentând oportunităţi în vederea punerii capăt conflictului armat, aşa cum prevăd acordurile de la Minsk.

”Principalul subiect, evident, va fi retrezirea la viaţă a acordurilor de la Minsk” de pace în estul Ucrainei, apreciază Alexandre Baounov, un analist la Centrul Carnegie.

”Putin este pregătit de o relansare (a eforturilor de pace), dacă se acordă un statut federal Donbasului”. ”Aici, există o adevărată şansă de progres. Macron ar fiîncântat să pună capăt războiului din Donbas, pentru a intra în istorie ca Nicolas Sarkozy cu Georgia”, potrivit analistului.

Altă criză, încă şi mai urgentă, este Siria, mai ales în regiunea Idleb, unde regimul sirian îşi continuă ofensivă, susţinut de aviaţia rusă, care bombardează poziţii rebele.

Parisul spune prudent că vrea să-i ceară lui Vladimir Putin ”să-şi folosească influenţa” asupra Damascului pentru a înceta ofensiva.

”un nou summit cvadripartit (Rusia-Franţa-Germania-Turcia) ar putea fi evocat” în acest subiect, potrivit Kremlinului.

În fine, în privinţa acordului nuclear cu Iranul, pe care franţa depune eforturi să-l menţină în viaţă, Emmanuel Macron ar vrea să obţină de la invitatul său să îndemne Teheranul să-şi respecte obligaţiile de a nu îmbogăţi uraniu, pentru a salva acest acord torpilat de retragerea americană.

A TREIA CALE

Mai global, această întâlnire ”este o încercare foarte utilă de a scoate Franţa şi eventual Europa dintr-un impas” în relaţiile sale cu Rusia, a apreciat fostul ministru francez de Externe Hubert Védrine, într-un interviu acordat sâmbătă Le Figaro.

Emmanuel Macron pozează astfel în a treia cale şi speră să antreneze toată europa după el, pentru a purta o diplomaţie independentă. ”Europa trebuie să dialogheze cu Rusia”, care trebuie ”să facă eforturi”, rezuma el în iulie.

În vederea eliminării unui punct de tensiune, justişia rusă tocmai l-a eliberat pe bancherul francez Philippe Delpal, deţinut din februarie, sub acuzaţia de fraudă, plasat sub arest la domiciliu.

Oare va evoca Emmanuel Macron în mod public, în faţa oaspetelui său, arestările masive de manifestanţi la Moscova? După venirea lui Putin, cei doi urmează să facă o declaraţie împreună în faţa presei, înaintea întâlnirii, iar apoi să ia cina.

