Emmanuel Macron la un pas de un dezastru! Fostul Front National conduce in sondaje

Emmanuel Macron google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu trei saptamani inainte de alegerile europene, un scrutin crucial pentru presedintele francez Emmanuel Macron, partidul de extrema dreapta Adunarea Nationala (Rassemblement national /RN/) devanseaza formatiunea prezidentiala Republica in Mars (La Republique en Marche /LREM/), conform rezultatelor a doua sondaje, citate vineri de France Presse. Pentru prima oara, Adunarea Nationala (fostul Front National) se situeaza pe primul loc in intentiile de vot in sondajele de opinie a doua institute, cu un avans de 1 pana la 3 procente fata de LREM: 22,5% pentru RN si 21,5% in favoarea LREM, potrivit Ifop; 24% pentru RN si 21% in favoarea LREM, conform OpinionWay, in anchete difuzate joi, informeaza agerpres. ...