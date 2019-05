Emmanuel Macron propune o REVOLUȚIE in Europa, dupa Summit-ul de la Sibiu

Politicile de securitate şi apărare reprezintă o direcţie esenţială pentru viitorul Uniunii Europene, a afirmat joi după-amiază Emmanuel Macron, preşedintele Franţei, pledând, cu ocazia summitului de la Sibiu, pentru reformarea Spaţiului Schengen, informează Monitorul Apărării şi Securităţii.

"Avem politicile de suveranitate, de securitate şi de vecinătate - despre care am discutat pe larg astăzi - acestea trebuie să facă parte din viziunea noastră despre viitor. Europa nu este o insulă, ci se confruntă cu riscuri, cu oportunităţi, în orice caz există acţiuni care nu sunt deloc în resortul nostru. Ideea este că este important să avem parteneriate constructive cu zonele din vecinătate şi să avem o apărare adecvată a frontierelor, deoarece protejarea cetăţenilor noştri trebuie menţinută. Astfel că o axă esenţială pentru configurarea politicilor europene este această politică bună pentru dezvoltarea securităţii şi apărarea frontierelor. Din punctul meu de vedere, această politică trebuie să se axeze pe un parteneriat puternic cu Africa; am făcut multe în ultimii ani, şi cred că nu vom putea gestiona potenţialele riscuri şi potenţialele oportunităţi pentru Europa dacă nu vom avea mai mulţi parteneri şi un parteneriat echilibrat cu continentul african. Din punctul meu de vedere, acestea trebuie să fie priorităţi", a declarat Emmanuel Macron joi după-amiază, la încheierea reuniunii informale a Consiliului European.

"În plus, Europa trebuie să fie mai lucidă şi mai eficientă în protejarea intereselor şi a frontierelor, astfel că pledez activ alături de alţi colegi pentru o reformare a ceea ce numim acum Spaţiul Schengen. Am observat limite, incapacitatea pe care am avut-o în ultimele luni. Trebuie să revenim asupra directivelor şi procedurilor, trebuie să redifinim un spaţiu comun, în acest spaţiu trebuie să avem politici comune în materie de azil pentru a evita toate dezechilibrele; trebuie să avem o politică unitară şi eficientă în privinţa frontierelor comune şi trebuie să avem o solidaritate reală în acest spaţiu, pentru că nu trebuie să preia sarcinile doar ţările care primesc imigranţi sau ţările cele mai atrăgătoare din acest spaţiu. În prezent, Spaţiul Schengen nu mai funcţionează în mod eficient, astfel că trebuie reformat, regulile trebuie aplicate în totalitate şi trebuie să efectuăm o reformă în mod exigent", a subliniat Macron.

Emmanuel Macron şi cancelarul Germaniei, Angela Merkel, se numără printre liderii politici care pledează pentru consolidarea structurilor de apărare ale Uniunii Europene.