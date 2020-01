Emoții URIAȘE pentru Harvey Weinstein - Mogulul de la Hollywood risca pedeapsa cu inchisoarea pe viața

Procesul în care fostul producător de film Harvey Weinstein este acuzat de viol va începe marţi la New York, scrie Reuters, iar mogulul de la Hollywood, premiat cu Oscar pentru „Shakespeare in Love” şi cunoscut pentru filme ca „The English Patient”, „Gangs of New York” şi „Pulp Fiction”, riscă pedeapsa cu închisoare pe viaţă, scrie news.ro.

Unul dintre cei mai influenţi oameni din industria filmului, Weinstein, în vârstă de 67 de ani, a căzut în dizgraţie în urmă cu mai mult de 2 ani, timp în care a fost acuzat de peste 80 de femei de hărţuire şi agresiune sexuală, incidente care ar fi avut loc pe parcursul a două decenii.

El a pledat „nevinovat” la învinuirea de a fi agresat două femei în New York. Dacă va fi găsit vinovat de agresiune sexuală, riscă să fie condamnat la închisoare pe viaţă.

Una dintre femei, fosta asistentă de producţie Mimi Haleyi, a spus că Weinstein a agresat-o în 2006. Procurorii au declarat că el a violat în 2013 o altă femeie, a cărei identitate nu a fost dezvăluită.

Apariţia primelor acuzaţii la adresa lui, în octombrie 2017, în New York Time şi The New Yorker, a dus la dezvoltarea mişcării #MeToo în care sute de femei au învinuit public de comportament sexual neadecvat bărbaţi puternici din industria divertismentului şi din media.

Harvey Weinstein a negat toate acuzaţiile, susţinând că fiecare act sexual a fost consimţit.

Cazul va fi judecat la o curte din Manhattan, începând de marţi, după ce în prima zi a săptămânii va avea loc o întâlnire preliminară, potrivit purtătorului de cuvânt al procurorului Cyrus Vance, al cărui birou a depus plângerea.

Alcătuirea unui juriu imparţial, având în vedere scandalul mediatic din jurul lui Weinstein, este o provocare pentru ambele echipe, apărare şi acuzare, spun experţii.

Juda Engelmayer, purtător de cuvânt al lui Weinstein, a spus joi că cele două femei implicate în proces au avut relaţii de lungă durată cu producătorul.

După primele acuzaţii aduse lui Weinstein, Academia americană de film l-a exclus din rândul membrilor, el a fost concediat de la conducerea companiei pe care a înfiinţat-o cu fratele său, iar actriţa Alyssa Milano a fost cea care a popularizat hashtag-ul #metoo. În 2019, el a fost vizualizat online de 42 de miliarde de ori.