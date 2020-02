EMOȚIONANT - Simona Halep, dupa caștigarea turneului din Dubai: 'Simt ca imbatranesc'

Simona Halep a câștigat DRAMATIC finala turneului din Dubai și s-a declarat epuizată total după partidă („Sunt aproape moartă fizic!”). Ea a mai spus, după ce a învins-o pe jucătoarea Elena Ribakina din Kazahstan, că simte că îmbătrânește.

„E special că am câştigat al 20-lea titlu din carieră în 2020. Mi-am dorit mult să câştig acest turneu, am simţit că devin mai bună pe zi ce trece. Să joci cu o adversară atât de tânără e o provocare mare întotdeauna. Vreau s-o felicit, a jucat fantastic şi acest meci, şi întreg turneul. Simt că îmbătrânesc, iar să joc azi împotriva ei mi-a dat puţină putere. Am simţit că încă pot câştiga aceste meciuri. Are un viitor mare, să fie încrezătoare, că se descurcă bine. Ador să joc la Dubai, am simţit că e săptămâna mea. La finalul meciului picioarele mele erau foarte obosite. Sunt mândră că am luptat din greu şi am acest trofeu pentru a doua oară”, a spus Simona Halep după ce a învins-o pe Elena Rybakina în finala turneului de la Dubai.

În urma triumfului, Simona a câştigat 470 de puncte WTA şi suma de 696.860 de dolari. Simona Halep a învins-o pe Elena Rybakina cu scorul de 3-6, 6-3, 7-6. Meciul cu Rybakina a durat aproximativ două ore şi 30 de minute.

