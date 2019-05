Emotie mare pentru candidatii la functia de decan la Baroului Iasi! Se asteapta rezultatele in aceasta noapte!

Tudor Duca Liviu Bran si Daniel Atasiei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi au avut loc alegerile pentru functiile de conducere din cadrul Baroului Iasi. S-au inscris sase candidati: Doina Stupariu, Doinita Plamadeala, Gabriela Lupsan, Daniel Atasiei, Liviu Bran si Tudor Duca. Ultimul mentionat are sase mari sa castige inca din primul tur. Votul a inceput in jurul orei 17.30 si au fost prezenti peste 500 de avocati in sala de la Teatrul Luceafarul. Votul propriu-zis a durat aproximativ o ora. Toti cei sase candidati au sustinut discursuri frumoase in fata colegilor. Vezi si: Fierbere mare in Baroul Iasi! Pe 7 mai, avocatii ieseni isi decid noul lider! Tudor Duca este marele favorit pentru functia de decan! Discursul lui Daniel Atasiei a f ...