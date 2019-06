Emotii pentru aboslventii clasei a VIII-a. Cand se afiseaza notele la evaluarea Nationala

evaluarea nationala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primele rezultate ale Evaluarii Nationale vor fi afisate maine. In aceeasi zi, candidatii nemultumiti de notele obtinute vor putea depune contestatii. In perioada 26-28 iunie vor fi solutionate contestatiile, iar afisarea rezultatelor finale este prevazuta pentru data de 29 iunie. Perle la Evaluarea Nationala. Ce gafe au facut elevii la examenul de Limba Romana Repartizarea computerizata la liceu a absolventilor clasei a VIII-a va avea loc pe 12 iulie. Media obtinuta la examenul de Evaluare Nationala are o pondere de 80% din media de admitere la liceu, iar media generala de absolvire a claselor V-VIII are o pondere de 20%. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . A ...