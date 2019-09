EMOTII pentru candidatii la prezidentiale - Afla sambata in ce ordine vor fi pe buletinele de vot

Biroul Electoral Central (BEC) stabileşte, sâmbătă, prin tragere la sorţi, ordinea candidaţilor pe buletinele de vot la alegerile prezidenţiale din data de 10 noiembrie, potrivit NEWS.ro.

Au fost admise candidaturile a 14 persoane, reprezentanţi ai unor partide sau independenţi. În cursa electorală intră actualul preşedinte, Klaus Iohannis şi actualul premier, Viorica Dăncilă, care deţine şi funcţia de preşedinte al PSD. Au mai fost admise candidaturile unor preşedinţi de partide - Dan Barna, preşedinte USR, dar care candidează din partea Alianţei 2020 USR-PLUS şi Kelemen Hunor, preşedintele UDMR. Mai intră în cursa prezidenţială un actor – Mircea Diaconu, un fost europarlamentar - Cătălin Ivan, mai mulţi foşti miniştri - Theodor Paleologu şi Bogdan Stanoevici, un fost deputat – Ninel Peia, dar şi un fost senator - Viorel Cataramă.

BEC va stabili, sâmbătă, prin tragere la sorţi, ordinea pe buletinele de vot la alegerile prezidenţiale. Şedinţa publică va începe la ora 9.30.

Biroul Electoral Central (BEC) a anunţat, vineri, lista finală a candidaţilor pentru alegerile prezidenţiale, dar şi semnele electorale ale acestora.

Vor intra în turul întâi al scrutinului pentru alegerea preşedintelui României 14 persoane.

Cei 14 candidaţi sunt: Viorel Cataramă - Dreapta Liberală, Dăncilă Vasilica-Viorica - Partidul Social Democrat, Paleologu Theodor - Partidul Mişcarea Populară, Iohannis Klaus-Werner - Partidul Naţional Liberal, Barna Ilie-Dan - Alianţa USR PLUS, Kelemen Hunor - Uniunea Democrată Maghiară din România, Diaconu Mircea - Alianţa Electorală Un Om – formată din ALDE şi Pro România, Bruynseels Ramona-Ioana - Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal), Ivan Cătălin-Sorin - Partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională, Marian-Stanoevici Bogdan-Dragoş-Aureliu - candidat independent, Banu John-Ion - Partidul Naţiunea Română, Popescu Sebastian-Constantin- Partidul Noua Românie, Cumpănaşu Alexandru - candidat independent şi Peia Ninel - Partidul Neamul Românesc.

Unii dintre candidaţi sunt vizaţi de o plângere penală, formulată de reprezentanţii BEC care au constatat similitudini la multe dintre semnăturile de susţinere depuse de către aceştia. Plângerea îi vizează pe Viorel Cataramă, Cătălin Sorin Ivan, Sebastian Constantin Popescu, Alexandru Cumpănaşu şi Ninel Peia.

În plângerea făcută de reprezentanţii BEC se face referire şi la Miron Cozma (independent a cărui candidatură a fost respinsă de BEC), Maria Minea (Partidul Românilor Patrioţi de Pretutindeni, candidatură respinsă) şi Bobby George Marius Păunescu (independent a cărui candidatură a fost respinsă).

BEC a precizat că ”s-a constatat că un număr semnificativ de semnături prezentate ca aparţinând unor persoane diferite prezintă elemente de similitudine evidentă de natura influenţa îndeplinirea condiţiei legale referitoare la numărul minim de susţinători de 200.000”

Dosarul a fost preluat de către Parchetul General, pentru supraveghere urmăririi penale.

Intră în cursa electorală actualul şef al statului, Klaus Iohannis, care a depus peste 2,2 milioane de semnături de susţinere a candidaturii, şi actualul premier, Viorica Dăncilă, care a depus peste 1,4 milioane de semnături de susţinere.

”Toată lumea în aceste zile îşi declară cele mai bune intenţii şi cred că este momentul să spun ce mă motivează pentru a depune candidatura pentru încă un mandat. Este o perioadă complicată pentru România şi este nevoie de o muncă imensă pentru a repara tot ce a stricat PSD în aceşti aproape trei ani. Este nevoie însă de modernizarea României, de spitale moderne, de autostrăzi, de şcoli curate, este nevoie de o administraţie care are în centrul ei cetăţeanul şi nu aparatul funcţionăresc. Toate aceste lucruri trebuie realizate trebuie reclădite şi trebuie să înţelegem cu toţii că acest lucru poate să fie de numit simplu «România normală». Ceea ce îmi doresc eu pentru ţara mea pentru România este o Românie normală, asta însemnând instituţii funcţionale, respectarea cu sfinţenie a drepturilor cetăţeneşti. România normală este o ţară din care tinerii nu mai vor să plece, România normală este ţara în care mulţi dintre cei care au plecat vor să se întoarcă cu drag şi cu speranţă. În aceşti ani trebuie să vedem imensa paguba produsă de PSD şi cred că pot să spun acum, la sfârşit de mandat, că am reuşit prin mijloacele constituţionale, prin instrumentele la dispoziţia preşedintelui, să previn foarte multe dintre stricăciunile planificate de PSD”, a declarat Klaus Iohannis la depunerea candidaturii.

”Am convingerea că românii îşi doresc un altfel de preşedinte, am convingerea că românii îşi doresc un preşedinte care să iubească România şi care să-i iubească pe români, am convingerea că avem nevoie de echilibru în această ţară, avem nevoie de un preşedinte activ, un preşedinte care să fie de fiecare dată în mijlocul omaneilor, un preşedinte care să respecte Constituţia şi care să aibă în vedere o relaţie interinstituţională corectă cu Guvernul şi Parlamentul. Am convingerea că avem nevoie de un preşedinte care să susţină un pact pentru bunăstarea românilor, astfel încât niciun pensionar din această ţară să nu se teamă că pensia îi va fi tăiată, nicio mamă din această ţară să nu-i fie frică că nu va primi salariul sau că îi va fi tăiată alocaţia copilului, nicio familie din această ţară să nu mai aibă frica că va veni un guvern care va lua măsuri de austeritate împotriva românilor”, a declarat, la rândul său, Viorica Dăncilă la depunerea candidaturii.

Mai intră în cursa pentru Cotroceni preşedinţii unor partide. Dan Barna, liderul USR, este susţinut de Alianţa 2020 USR-PLUS. El a adepus aproape 400.000 de semnături în momentul în care şi-a depus candidatura la BEC.

”Este momentul să avem obiective importante şi să ne ţinem de ele, este momentul în care putem să însănătoşim România. Este nevoie de viziune şi hotărâre. (...) România are nevoie de un preşedinte full-time, România are nevoie de un preşedinte prezent în fiecare zi în viaţa ţării. Eu voi fi în turul al doilea cu siguranţă şi voi fi următorul preşedinte al ţării”, a spus Barna, după înregistrarea candidaturii.

Dosarul de candidatură al liderului UDMR, Kelemen Hunor, a fost însoţit de 270.000 de semnături.

„Astăzi e puţin să avem o ţară normală, e nevoie de mai mult. Nu trebuie politicienii să se ocupe de fericirea oamenilor. E o altă treabă, nu prin politică se asigură fericirea cetăţenilor. Trebuie să avem viziune, proiecte măreţe şi atunci vom ieşi din mediocritate”, a declarat Kelemen Hunor la depunerea candidaturii, referindu-se la sloganurile lui Klaus Iohannis şi Dan Barna.

Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, candidatul PMP, a depus 360.000 de semnături de susţinere a candidaturii.

”Sunt 30 de ani de la Revoluţia din decembrie '89 şi cred că România are nevoie la Preşedinţia sa de un tânăr care a participat la evenimentele din '89 şi de un om care s-a format în libertate (...)Această candidatură este o candidatură mărturie, având în minte, pe de o parte, pe colegii mei de generaţie din 1989 şi pe acei bătrâni la umbra cărora m-am format. Cred, de asemenea, că România are nevoie de un preşedinte care să restaureze demnitatea statului, să restaureze credibilitatea României în afară, să restabilească respectul pentru România şi pentru români şi, nu în ultimul rând, foarte important, să restabilească pacea socială în această ţară”, a declarat Theodor Paleologu, după înregistrarea candidaturii.

Actorul Mircea Diaconu candidează independent, dar cu susţinerea ALDE şi PRO România, care au format alianţa ”Un Om”.

„Apelul meu este să încercăm pe cât posibil să refacem speranţa, încrederea în noi şi viitorul nostru, cei care mai cred în românism, oriunde s-ar afla. Din fericire, avem o şansă, ultima, depinde câţi vom fi. (...) Până acum, preşedinţii au fost eminamente politici şi partizani, frânând o bună guvernare şi administrare a ţării”, a afirmat Diaconu la sediul BEC.

Depunerea candidaturii Ramonei Ioana Bruynseels, candidatul Partidului Puterii Umaniste (social liberal), a fost marcată de o lansare de porumbei albi, iar apoi a răsunat cântecul lansat de Nicu Alifantis în cadrul Cenaclului Flacăra-Trăiască România.

“Momentul cu porumbeii semnifică o nouă şansă pentru România. Credem cu tărie, de aceea mă aflu aici şi cred că şi echipa mea şi toţi cei care au semnat pentru noi şi cei care ne susţin cred în aceeaşi şansă. Iată că acum vin oameni noi, care îşi doresc să schimbe România, să ofere o Românie nouă pentru copiii noştri şi pentru toţi copiii României care merită să trăiască într-o ţară frumoasă, curată şi de ce nu, după ce o curăţăm să o şi dezvoltăm”, a spus Ramona Ioana Bruynseels jurnaliştilor, precizând că a depus 280.945 de semnături.

Mai intră în cursa prezidenţială un fost europarlamentar - Cătălin Ivan, un fost ministru- Bogdan Stanoevici, un fost senator - Viorel Cataramă şi un fost deputat – Ninel Peia.

Alexandru Cumpănaşu este unchiul Alexandrei Măceşanu, adolescenta de 15 ani pe care Gheorghe Dincă susţine că a ucis-o la Caracal, iar Banu John-Ion este stabilit în America unde are afaceri.

Sebastian Popescu are 36 de ani şi este de profesie medic veterinar.

Fiecare dintre candidaţi şi-a stabilit semnul electoral, lista acestora putând fi consultată pe site-ul BEC.

Alţi potenţiali candidaţi au renunţat la intrarea în cursă. Deputatul PSD Liviu Pleşoianu a spus că nu a strâns cele 200.000 de semnături necesare şi că i s-au oferit pagini de semnături xeroxate, în timp ce un alt candidat, Andrei Stoican, reclamă că i s-au oferit liste de pe ”piaţa neagră a semnăturilor”.

Primarul oraşului Voluntari, Florentin Pandele, a renunţat la candidatura la Preşedinţie, pentru a nu-i face rău soţiei sale, Gabriela Firea, implicată în campania PSD.

”Ştie o ţară întreagă faptul că soţia mea face parte dintr-o echipă politică. Gabi este, că şi mine, un om vertical. Că şi mine, nu ştie ce înseamnă trădarea. Sau jocul dublu. În această perioadă, ea este implicată, prin prisma funcţiilor în care a fost aleasă, în campania electorală prezidenţială a PSD. Prin urmare, fac un pas lateral, din bun simţ, pentru a nu da naştere unor întrebări insinuante pentru soţia mea”, a scris el pe Facebook.

Campania electorală va începe în 12 octombrie, iar primul tur al alegerilor prezidenţiale va avea loc în 10 noiembrie. Al doilea tur de scrutin, în care intră primii doi candidaţi clasaţi, va avea loc în 24 noimbrie.