EMOTII pentru Cristi Borcea. Astazi afla daca magistratii il lasa liber

Fostul finantator al Dinamo Bucuresti, Cristian Borcea, condamnat in dosarul retrocedarilor si incarcerat de la inceputul lunii februarie, a fost adus in aceasta dimineata, la Judecatoria Sectorului 4 din Capitala, acolo unde se va lua in discutie solicitarea sa de eliberare conditionata. Joi, comisia de eliberari conditionate din cadrul Penitenciarului Jilava a analizat cererea de eliberare formulata de Cristian Borcea, iar avizul este unul favorabil, potrivit unor surse din cadrul ANP. Avizul favorabil a fost dat deoarece fostul finantator al Dinamo Bucuresti este inchis in regim deschis si a prestat munca in detentie. Vesti bune pentru Cristi Borcea: Aviz favorabil pentru eliberarea conditionata a fo ...