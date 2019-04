Emotii pentru Cristina Tarcea. Astazi se decide soarta sefei ICCJ

cristina tarcea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe ordinea de zi de astazi, 16 aprilie 2019, sectia pentru judecatori in materie disciplinara a CSM are in vedere actiunea disciplinara a Inspectiei Judiciare impotriva sefei Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), pronuntarea fiind amanata deja de cateva ori. In alta ordine de idei, CSM are, astazi, pe ordinea de zi pronuntarea in legatura cu actiunea disciplinara a Inspectiei Judiciare impotriva presedintelui ICCJ, Cristina Tarcea. Aceasta este acuzata de ”refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire de serviciu” si de ”nerespectarea dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor”, actiunea vizand constituirea completurilor de cinci si de doi judecatori. Ins ...