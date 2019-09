EMOTII pentru Dana Girbovan: Sectia pentru judecatori discuta cererea de retragere a demisiei din magistratura

Dana Girbovan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii discuta astazi cererea Danei Girbovan de retragere a demisiei din magistratura. Potrivit ordinii de zi publicate pe pagina de internet a CSM, Sectia va lua in discutie "renuntarea la cererea de eliberare din functie, prin demisie, a doamnei Dana Cristina Girbovan, judecator la Curtea de Apel Cluj". Dana Girbovan a precizat, saptamana trecuta, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a decis respingerea numirii ei in functia de ministru al Justitiei, ca isi va retrage demisia din magistratura. Cand se decide soarta judecatoarei Dana Girbovan "Am luat act de decizia presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, de a r ...