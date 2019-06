EMOTII pentru Darius Valcov. Va fi audiat la Instanta Suprema

Darius Valcov google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul consilier al premierului Viorica Dancila Darius Valcov ajunge astazi la Inalta Curte de Casatie si Justitie inaintea vacantei judecatoresti. Acesta va fi audiat in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Ziua demiterilor si demisiilor in guvern. Darius Valcov a demisionat, presedintii ANAF si CNAS, demisi Mai exact, DNA il acuza ca a incasat sume importante drept mita de la firma Tehnologica Radion dupa ce a ajutat compania sa obtina mai multe contractele cu autoritatile locale din judetul Olt. In prima instanta, fostul primar al Slatinei, Darius Valcov a fost condamnat la opt ani de inchisoare. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si ...