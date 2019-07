Emotii pentru liceeni! Edu.ro publica maine notele la Bacalaureat

Rezultate Bacalaureat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Edu.ro publica maine notele la examenul din prima sesiune de Bacalaureat. Peste 130 de mii de candidati inscrisi afla media generala, dupa probele scrise sustinute zilele trecute. La fel ca si la precedentele examene, rezultatele la Bac 2019 sunt publicate AICI. Listele nominale sunt disponibile pe 8 iulie, pana in ora 12.00. Este insa de asteptat ca, in online, notele sa fie afisate chiar mai devreme in dimineata de 8 iulie. Anul trecut, de exemplu, primele rezultate erau anuntate tot pana in ora 12.00 si au aparut la ora 10.00, in timp ce cele finale au fost anuntate la 10.30. Rezultate Bac 2019: listele nominale cu note pe edu.ro Intr-un comunicat emis de Ministerul Educatiei se afirma ca ...