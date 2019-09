EMOTII pentru Rovana Plumb. Are nevoie de o majoritate de doua treimi pentru a avea un raspuns pozitiv

Rovana Plumb 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incep emotiile la Bruxelles pentru candidatul Romaniei la functia de comisar european pe Transporturi, Rovana Plumb. Pentru un drum lin spre echipa de comisari europeni, social-democrata are nevoie sa obtina doua treimi din voturi la audierile programate saptamana viitoare. PPE a decis recent sa nu voteze un candidat asupra caruia planeaza suspiciuni de coruptie, iar in cazul lui Plumb este invocata cererea DNA de urmarire penala in dosarul Belina. Totul depinde de cum se va prezenta Plumb la audiere. Europarlamentarul PPE Siegfried Muresan a explicat care sunt provocarile pentru candidatul Romaniei. Viorica Dancila este OPTIMISTA: Las portofoliul de comisar european pentru ca sunt convinsa ca il voi c ...