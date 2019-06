Emotii pentru sefa ICCJ. Cristina Tarcea afla astazi daca scapa sau nu de procesul disciplinar

cristina tarcea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe ordine de zi de astazi,10 iunie, sectia pentru judecatori in materie disciplinara a CSM are in vedere procesul in care presedintele ICCJ, judecatoarea Cristina Tarcea, este judecata disciplinar pentru refuzat nejustificat de indeplinire a unei indatoriri de serviciu si pentru nerespectarea dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor. Laura Codruta Kovesi si Cristina Tarcea, interzise la CCR Concret, Sectia trebuie sa decida daca admite exceptia nulitatii actiunii disciplinare invocate de Cristina Tarcea. Sefa ICCJ a invocat incalcarea principiului repartizarii aleatorii a sesizarii la Inspectia Judiciara. Daca exceptia va fi admisa, judecata la CSM se va incheia, iar decizia va putea f ...