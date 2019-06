Emotii pentru Toni Grebla. ICCJ, decizie definitiva in dosarul in care a fost achitat in prima instanta

Toni Grebla google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Completul de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, astazi, decizia definitiva in dosarul in care secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a fost achitat in prima instanta pentru trafic de influenta. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce, pe 11 mai 2018, un complet de trei judecatori de la Instanta suprema l-a achitat pe Toni Grebla pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta, efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia, constituirea unui grup infractional organizat si fals in declaratii. Toni Grebla: Coalitia decide daca restructureaza guvernul In acelasi dosar, au fost achitati oamenii de afaceri Ion Bircina ...