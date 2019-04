Emotionant! Povestea copiilor din Dolj care au vazut tort doar la televizor

Copii Dolj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Exista foarte multe familii care, din nefericire, traiesc la limita saraciei si isi duc viata de pe o zi pe alta. Pentru astfel de familii, sarbatorile pascale nu inseamna cozonac, pasca, oua rosii sau carne de miel, ci o suferinta in plus. Este cazul unei familii din judetul Dolj, iar stirilekanald.ro a aflat povestea emotionanta a copiilor care au vazut tort doar la televizor. Sapte suflete traiesc intr-un catun uitat de lume, la 30 de kilometri de Craiova. Casa familiei Gavrilescu pare mai degraba o baraca parasita. Dar in ea traiesc Mihaela si sotul ei, impreuna cu cei 5 copii ai lor. Femeia a fost batuta si data afara din casa parinteasca, iar acum sta cu sotul intr-o casuta mostenita de el. Incearca ...