Energia Și Atentia

Energia noastră se duce acolo unde se duce atenția noastră.Dacă suntem învățați, de mici, să fim atenți la reacțiile adulților din jurul nostru (că mama face mereu atacuri de panică și tata este mai mereu nervos și are eliberări de furie sub formă de gesturi agresive), atunci când creștem și devenim adulți, atenția noastră va fi mereu centrată pe reacția celor din jur: oare îi place de mine? oare va reacționa urât? oare mă va critica? oare va striga / țipa / urla la mine?M-am trezit că sunt ditamai adultul conștient și treaz, îngrijorată mereu de modul în care reacționează cel din fața mea dacă îi spun ”Nu” sau ”nu vreau”.Simt disconfortul celui din fața mea dacă refuz jocul lui, în condițiile lui.ȘI mi-a luat 50 de ani să învăț să nu mai reacționez emoțional la starea celui pe care îl refuz sau îi spun ”nu”.Citesc o carte ”The courage to be disliked” scrisă de Ichiro Kishimi și Fumitake Koga. Doi japonezi care discută despre ”curajul de a fi displăcut de ceilalți”.Si curajul de a te place pe tine, în orice moment al zilei.CURAJUL DE A TE PLACE PE TINE ÎNSUȚI.Ce subiect de carte interesant….Atunci când cineva îmi spune că nu-i place de mine sau că nu mă vrea, atenția mea antrenată pe reacția celor din jur îmi semnalizează că ”este ceva în neregulă cu mine”.În copilărie, această asociere a fost întărită de reacțiile adulților. Când ei erau supărați (între ei sau din alte motive), eu deveneam vinovată de fiecare mică greșeală sau eroare (atât de normale) din viața mea.Așa încât, atenția mea s-a focalizat o viață pe reacția celor din jur.Unde s-a dus energia mea până acum?În cea mai mare parte, la cei din jurul meu.Inconștient, la cei care mi-au solicitat, într-un fel sau altul, atenția.Este foarte interesant cum atenția noastră este cea care poartă energia în multe direcții.Și cum atenția poate fi focalizată pe diferite subiecte, la diferite persoane.Am discutat de curând cu un tânăr suflet bătrân, de 7 ani (corpul biologic are 7 ani, că energia care îl locuiește are peste 100 de ani, pe puțin!) pasionat de motoare și de tractoare. Dar pasionat, pasionat. Vorbind despre această legătură și conexiune cu motoarele cu entuziasmul unui cunoscător și prețuitor.Băiețelul cu care am vorbit ar face orice să fie plimbat într-un tractor.Își dorește enorm de mult un tractor, doar al lui, fiind conștient că are prea puțin pământ pe care să-l folosească.Și ca să fie sincronicitatea completă, a doua zi după discuția cu acest tânăr suflet bătrân, în care am realizat cum întreaga lui atenție era pe motoare, tractoare și invenții, am vizitat un târg de vară în Anglia rurală, intitulat Yesterday farming (Tehnici ale fermelor de ieri).În care erau expuse zeci și sute de tractoare și mașinării folosite în agricultură și zootehnie. Da, eram singura încălțată în sandale, într-o regiune cu noroi, în care toți erau în cizme de cauciuc. Dar am reușit să pășesc printre noroaie și să-mi păstrez individualitatea, chiar și acolo (v-am pus și câteva fotografii spre dovedire!)Am văzut aici sute de adulți, pasionați de motoare și tractoare, am văzut băieți de 10-12 ani conducând tractoarele cu îndemânarea unor profesioniști.M-am gândit continuu la micul meu interlocutor de 7 ani.Mi-aș fi dorit să-l fi putut teleporta din România în acest loc din Anglia rurală, să participe la expoziția și ”defilarea” de tractoare.Cred că acesta era pentru el ”Disneyland-ul” perfect.Chiar mă gândeam că știu exact ce l-ar face fericit pe acest băiețel de 7 ani.O vizită la o astfel de manifestare, în care ar fi putut admira și folosi zeci de tractoare, motoare, mașini și diferite utilaje uimitoare.Universul îmi trimite diferite mesaje, în multe feluri.Și mă lasă pe mine să așez piesele de puzzle, prin alegerile pe care le fac.Universul îmi comunică mereu: energia se duce acolo unde se duce atenția.Ce pot să fac, atunci când discut o oră, într-o conversație medicală, despre tractoare și a doua zi mă duc, fără să știu despre ce este vorba, la o ”defilare de tractoare”?Am făcut poze multe, cu gândul să le trimit micului pasionat de tractoare. Și câteva filmulețe video. Dar nimic nu se poate compara cu trăirea directă.Energia clar se duce acolo unde se duce atenția.Atenția oamenilor în Anglia rurală este mult pe comuniune, pe festivaluri, pe împărtășire de experiență și de rezultate cu cei interesați de același subiect.În fiecare vară – există nenumărate festivaluri – de la cele pentru iubitorii de animale (inclusiv un festival al libelulelor!), până la cele tip târguri de produse, de mașini cu abur, de tractoare și utilaje agricole sau festivaluri tematice tip Festivalul Regency de la Bath în care toată lumea se îmbracă în haine din secolul XVIII, precum cele descrise în cărțile lui Jane AustenEnergia oamenilor în zonele rurale este pe lucrul pământului, pe rezultatele muncii lor și pe împărtășirea cu ceilalți. Pentru că toți cei care se ocupă de producție știu că succesul se obține doar în colaborare și împărtășire.Dacă tot este să ne trimitem energia spre exterior și să o dăm celorlalți, cât este de frumos să o poți împărtăși generos cu cei care au aceleași interese și dorințe ca tine!Vă îmbrățișez și mă gândesc la mulți dintre voi, cu iubire și admirație.Și de acum știu unde se duce energia, doar acolo unde intenționez să o trimit!Dedic acest mic articol celui mai mare iubitor de tractoare din România – Matei.Energia lui pură și luminoasă de copil era alături de toți expozanții la această întrunire a fermierilor.Am simțit-o alături de mine tot timpul.