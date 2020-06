Enigma pandemiei, dezlegata de ministrul Sanatații. Asimptomaticii vor pleca acasa dupa 10 zile

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că va semna, marţi, un ordin de ministru prin care pacienţii Covid-19 asimptomatici vor fi izolaţi acasă, însă doar după 10 zile de spitalizare, transmite Agerpres. Cu o zi înainte, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale din București a arătat că asimtomaticii stau între 11 și 48 de zile internați, […] The post Enigma pandemiei, dezlegată de ministrul Sănătății. Asimptomaticii vor pleca acasă după 10 zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.