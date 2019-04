Enrique Iglesias concerteaza pentru prima data la Cluj-Napoca!

ENRIQUEIGLESIAS ADMAT COLOR ROMANIA 1

Toamna aceasta ritmurile latino vor răsuna la Cluj-Napoca! Îndrăgitul cântăreț latino, Enrique Iglesias va concerta pentru prima dată în orașul din inima Transilvaniei, pe 29 octombrie 2019, la BT Arena începând cu ora 20:00.

Concertul de la Cluj face parte din turneul „All the hits LIVE”, un show gândit să impresioneze publicul din toate punctele de vedere. Proiecții video, lumini și efecte speciale impresionante vor face ca acest concert să fie o experiență greu de egalat pentru toți cei prezenți.

Starul latino îi va cuceri pe spectatori cu cele mai cunoscute piese: „Bailamos", "Rhythm Divine" , "Be With You", „Duele El Corazon”, „Subeme La Radio”, „El Baño”, „Move To Miami” sau „I Do not Dance (Without You)”, hit-uri care au cucerit toate topurile internaționale. Nu este o surpriză faptul că Enrique este un îndrăgit al publicului din România, prin urmare, fanii artistului trebuie să se pregătească pentru două ore în care vor avea parte de o atmosferă incendiară și un spectacol unic.

Enrique Iglesias este considerat unul dintre cei mai influenți cântăreți ai momentului și până în acest moment niciun alt artist pop nu reușit să intre în topurile internaționale cu atât de multe piese, într-un timp atât de scurt. De fiecare dată când se află pe scenă, Enrique Iglesias provoacă în rândul spectatorilor o stare de exaltare unică, melodiile sale sunt fredonate de zeci de mii de spectatori în concertele susținute în întreaga lume.

În cadrul turneului „All the hits LIVE”, Enrique Iglesias a susținut concerte în Praga, Budapesta, Ljubljana, Oslo, Atena, Copenhaga, Lisabona și Kiev urmând ca până la final de an să ajungă și în alte orașe importante.

Biletele pentru concertul ”All the hits LIVE” de la BT Arena din Cluj-Napoca au fost puse în vânzare și pot fi achiziționate online pe www.eventim.ro precum și din magazinele partenere Eventim, din toată țara: Orange, Vodafone, Germanos, Librăriile Cărturești și Humanitas, magazinele Carrefour, benzinăriile OMV și la casa de bilete din Iulius Mall Cluj-Napoca.

