Enterocolita, boala verii. Cum o tratam si ce alimente putem consuma

Enterocolita este considerata boala verii din cauza frecventei cu care apare in sezonul estival, mai ales la copii, dar si la adulti. Care sunt simptomele, tratamentul si alimentele permise in enterocolita Enterocolita este o tulburare gastrointestinala infectioasa, ce are simptome destul de agresive, cum sunt crampele intestinale, voma si scaune moi. Insasi denumirea afectiunii implica inflamarea intestinului subtire (enteritis) si a colonului (colitis). Desi poate avea mai multe cauze, bacteriile sunt principalele vinovate de declansarea enterocolitei. Care sunt cauzele aparitiei enterocolitei Enterocolita este cauzata adesea de bacterii cum sunt E. coli, Salmonella sau Shigella sau de adenovir ...