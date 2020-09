Epidemia de COVID-19 a scapat de sub control in India - Un nou record global pentru o singura zi

India a raportat duminică peste 90.000 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, stabilind astfel un nou record global pentru o singură zi, potrivit statisticilor comunicate de Ministerul Sănătăţii din această ţară, citat de Reuters.

Un număr de 90.632 de cazuri confirmate în ultimele 24 de ore au fost raportate duminică, potrivit Ministerului Sănătăţii şi Bunăstării Familiale din India, în timp ce numărul deceselor provocate de maladia COVID-19 a crescut cu 1.065 în această ţară şi a ajuns la 70.626.India urmează să depăşească Brazilia în cursul zilei de luni şi să devină a doua cea mai afectată ţară din lume prin prisma numărului total de infectări după Statele Unite, unde au fost confirmate 6,4 milioane de cazuri şi aproape 193.000 de decese.Cazurile de coronavirus din India au depăşit pragul de 4,1 milioane, iar 3,2 milioane de persoane infectate au fost tratate până în prezent, potrivit datelor guvernamentale.Experţii medicali afirmă că India se confruntă cu al doilea val al epidemiei în anumite regiuni ale sale şi că numărul de cazuri a crescut datorită dezvoltării capacităţilor de testare şi din cauza relaxării restricţiilor ce vizau deplasările cetăţenilor indieni.Guvernul indian va redeschide parţial serviciul de transport cu metroul în capitala ţării, New Delhi, începând de luni.Pandemia nu se va încheia în acest an întrucât noul coronavirus s-a răspândit din marile oraşe în alte zone ale ţării, a declarat Randeep Guleria, directorul All India Institute of Medical Sciences din New Delhi, într-un interviu acordat postului India Today TV.Numărul cazurilor de coronavirus ar putea să crească înainte ca această curbă a infectărilor să se aplatizeze, a adăugat el.Deşi India a înregistrat cel mai mare număr de cazuri zilnice de coronavirus raportate pe plan global în ultima lună, Guvernul de la New Delhi doreşte să redeschidă companiile şi întreprinderile locale pentru a relansa economia naţională, afectată de pandemia de COVID-19.